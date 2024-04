Commercial Courts Wüst will spezielle Kammer für Wirtschaftsstreitigkeiten in Düsseldorf

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst will eine spezielle Kammer für Wirtschaftsstreitigkeiten einrichten. Der sogenannte Commercial Court beim Oberlandesgericht Düsseldorf werde NRW „für alle Handelssachen zu einem international wettbewerbsfähigen Gerichtsstandort“ ausbauen, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag (18. April 2024) am Rande einer USA-Reise in San Francisco.