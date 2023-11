„Lächerlich gering“ NRW beschlagnahmt 2,5 Millionen Euro von Clans – der FDP ist das nicht genug

Justiz und Polizei in NRW sind offenbar recht zurückhaltend, was das Einziehen von Wertsachen krimineller Clan-Mitglieder angeht. Wie aus einem Antrag für das Plenum in dieser Woche hervorgeht, wurden bei rund 6600 Straftaten im vergangenen Jahr nur in 24 Fällen sogenannte vermögensabschöpfende Maßnahmen durchgeführt: Beschlagnahmt wurden dabei Wertsachen für rund 2,5 Millionen Euro.