Kämmerling kritisierte den Zeitpunkt der Mallorca-Reise. „Zu dieser Zeit standen die Betroffenen hüfttief im Schlamm und in den Trümmern ihrer Existenz.“ Dass eine Umweltministerin zu demselben Zeitpunkt in ein Flugzeug steige, um ihren Urlaub fortzusetzen, sei für ihn und die zehntausenden Betroffenen nicht begreiflich, so Kämmerling. „Und sie verfügt offenbar auch nicht über ein angemessenes Amtsverständnis. Sie muss umgehend zurücktreten“, sagt Kämmerling am 24. März 2022.