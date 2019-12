Islamdebatte : Konstruktive Muslime sind willkommen

Foto: Foto: Ronny Hendrichs

Meinung Düsseldorf NRW tut sich schwer damit, Islam-Repräsentanten zu identifizieren, die über die Zukunft des Islam-Unterrichtes an deutschen Schulen mitbestimmen sollen. Das ist erstaunlich, denn die Auswahlkriterien hat Christian Wulff schon vor fast zehn Jahren definiert.

Als der damalige Bundespräsident Christian Wulff vor neun Jahren sagte, „der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland“, war das mutig. Der im Rückblick vielleicht meistunterschätzte Bundespräsident wusste, was er mit diesem Machtwort riskiert – und stand damit ja auch jahrelang in der Kritik. Aber seine Klarstellung war notwendig. Denn gut einen Monat vorher hatte Thilo Sarrazin (SPD) die öffentliche Debatte mit seinem Buch „Deutschland schafft sich ab“ noch beängstigend erfolgreich in ein ganz anderes Fahrwasser gelotst. Wulffs Intervention stoppte diese Drift früh genug, und die fremdenfeindlichen Töne wichen der konstruktiven Frage, wie ein Miteinander von Islam und abendländischer Lebensart in Deutschland gestaltet werden kann.

Leider ist diese Frage bis heute unbeantwortet, was regelmäßig in allen Bereichen des öffentlichen Lebens sichtbar wird. Aktuell in der Unfähigkeit, ein schlüssiges Auswahlverfahren für solche Islam-Repräsentanten zu definieren, die mehr Einfluss auf den Islam-Unterricht an deutschen Schulen bekommen sollen.