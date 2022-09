Christian Blex : Landtagsabgeordneter der AfD will in Donbass reisen

Das Wahlplakat von Christian Blex für den Wahlkreis Warendorf II (Archivbild). Foto: AfD NRW

Düsseldorf An einer umstrittenen Reise von AfD-Politikern nach Russland und in die Ostukraine nimmt auch der nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete Christian Blex teil. „Wir werden uns auf dieser Reise ein eigenes und unverzerrtes Bild der Lage im Donbass machen.“

Das postetet der 46-jährige Mathematiker bei Facebook. Unterdessen verlangte die AfD-Bundesspitze von Parteimitgliedern, die in Russland sind, Auskunft über die Reise. Die „unter anderem aus drei Landtagsabgeordneten unserer Partei bestehende Reisegruppe“ werde aufgefordert, die Organisation und Durchführung ihrer Reise „vollumfänglich offenzulegen“, heißt es in einem Beschluss des Bundesvorstands vom Montagabend.

Ferner werden die Politiker aufgefordert, „jegliche die Reise betreffende Kommunikation vorab mit dem Bundesvorstand abzustimmen“. Der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Peter Boehringer sprach am Dienstag in Berlin von einem extrem dürftigen Informationsstand. Im Auftrag der AfD sei die Reise nicht.

Der scheidende ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, warf den AfD-Politikern auf Twitter vor, mit dem geplanten Besuch in die russisch besetzten Gebiete in der Ostukraine den russischen „Vernichtungskrieg zu unterstützen“.

Mehrere AfD-Abgeordnete sind zurzeit in Russland, wie die AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt bereits am Montag bestätigt hatte. Auch ein Besuch der Ostukraine sei geplant, hieß es in einer Mitteilung.

Blex bestätigte bei Facebook, er sei mit seinen Parteifreunden Daniel Wald und Hans-Thomas Tillschneider von der AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt in die Russische Föderation aufgebrochen. Laut einer Liste, die Tillschneider bei Twitter gepostet hat, sind auch die nordrhein-westfälischen AfD-Mitglieder Sweltana Risto und Natalie Veit (NRW) dabei.

Blex warf den „deutschen regierungsnahen Medien“ vor, „höchst einseitig und lückenhaft“ über die humanitäre Situation der Menschen in der Donbass-Region zu berichten. „Deshalb werden wir in den nächsten Tagen versuchen, uns direkt vor Ort ein konkretes Bild der humanitären Situation der Menschen in der Donbass-Region zu machen“, erklärte der promovierte Mathematiker.

