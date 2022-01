Kontaminiertes Löschwasser im Rhein : Chempark-Explosion beschäftigt Landtag

Düsseldorf Inzwischen ist klar: Kontaminiertes Löschwasser der Katastrophe in Leverkusen ist in den Rhein gelangt. Die Opposition verlangt Aufklärung im Parlament. Das Ministerium hat den Betrieb der Müllverbrennungsanlage untersagt.

Die Opposition im Düsseldorfer Landtag hat der Landesregierung schwere Vorwürfe im Umgang mit der Explosion in der Verbrennungsanlage für Sondermüll im Leverkusener Chempark im vergangenen Juli gemacht. Der umweltpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Norwich Rüße, sagte am Sonntag, es mache ihn fassungslos, wie das Unternehmen und die Behörden seit der Explosion den Unfall und seine Folgen managten.

An Weihnachten war bekannt geworden, dass kontaminiertes Löschwasser wegen einer undichten Tankklappe fünf Monate lang ohne die nötige Filterung in eine Kläranalge und anschließend in den Rhein gelangt war. Zunächst war von 180.000 Litern die Rede, Currenta korrigierte diesen Wert jedoch einen Tag später auf 1,3 Millionen Liter. Es ist nicht der erste Fall, in dem die Informationspolitik in der Kritik steht. So hatte die Firma erst spät mitgeteilt, welche giftigen Stoffe bei der Explosion der Tanks freigesetzt worden waren.