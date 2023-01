Sorge vor KI-Schummeleien ChatGPT verändert den Unterricht – wie die NRW-Schulen damit umgehen

Jedoch stellt der Präsident des nordrhein-westfälischen Lehrerverbandes, Andreas Bartsch, nach eigenen Tests selbst fest: Was sich mit ChatGPT anfangen lässt, das sei „phänomenal und beinahe beängstigend“. Bartsch sagte, er glaube, es werde Einfluss auf die Lehre haben, dass solche Programme jetzt in der Welt sind. „Richtiges Zitieren lernen Schüler heute in der Oberstufe. Künftig muss das eben schon ab der Grundschule stattfinden: Ich muss angeben, woher ich eine Information habe“, sagte er. Junge Menschen müssten erfahren, wie sie ChatGPT als Fundgrube für Wissen richtig nutzen, ohne die am Rechner erstellten Texte als eigenes Werk auszugeben. „Ich erwarte vom Schulministerium eine rechtliche Regelung dafür, wie mit solchen Informationsquellen umzugehen ist. Dann kann und darf das den Unterricht auch bereichern.“