Landesparteitag der NRW-CDU : CDU streitet über CO2-Steuer

Beim Landesparteitag der NRW-CDU wirbt Armin Laschet für ein starkes Europa. Zugleich mahnt er seine Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, eine Kohlendioxid-Steuer voreilig abzulehnen. Nur mit Nein sagen könne man in der Klimadebatte nicht gewinnen.

Drei Wochen vor den Europawahlen hat Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) dazu aufgerufen, Rechtspopulisten und Rechtsradikale zu bekämpfen. „Von der Substanz und Gewaltbereitschaft der Leute, die dahinterstehen, ist das derzeit die größte Bedrohung für das europäische Projekt“, sagte der CDU-Landeschef beim Parteitag der NRW-CDU in Düsseldorf. Für Streit in der Partei sorgt die Klimapolitik. Gegen die Empfehlung des Landesvorstands stimmte der Parteitag einem Antrag der Jungen Union zu, Tempolimits auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen daraufhin zu überprüfen, ob sie die Sicherheit tatsächlich verbessern oder sinnlos den Verkehrsfluss einschränken.