Reaktion auf Hamas-Terror CDU-Nachwuchs fordert Militär-Hilfen für Israel

Zum Wochenauftakt hatte der Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski (CDU), bei einer Veranstaltung der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf am Vorabend des Israelischen Unabhängigkeitstages angekündigt, die Hilfsinitiative „Shalom Chaveruth“ auszuweiten. Mit dem landeseigenen Projekt soll überall dort, wo Terroristen versuchen, Leben in Israel auszulöschen, ein Beitrag dazu geleistet werden, „es wieder zum Blühen zu bringen“. Liminski kündigte an, dass das Landesbüro in Israel bereits Gespräche über die Umsetzung weiterer Projekte aufgenommen habe. Liminski verwies darauf, dass mehr als 100.000 Israelis aus dem Norden seit über einem halben Jahr evakuiert seien. „Diese Situation ist vollkommen inakzeptabel. Deshalb wollen wir unsere Initiative ,Shalom Chaveruth‘ auf den Norden Israels ausweiten.“