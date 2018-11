CDU-Landesvorstand stellt Weichen für Bundesparteitag

Vorbereitungen auf Bundesparteitag : NRW-CDU bei Nachfolgediskussion unentschieden

Jens Spahn und Friedrich Merz. Foto: dpa/Kumm

Düsseldorf Am Abend trifft sich der NRW-Landesvorstand der CDU zu einer außerordentlichen Sitzung, mit dabei auch Jens Spahn und Friedrich Merz. Beide kommen aus Nordrhein-Westfalen. Beide bewerben sich um die Nachfolge von Angela Merkel an der Parteispitze.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Reisener

Wenn der Titel „außerordentliche Vorstandssitzung“ je gerechtfertigt war, dann an diesem Dienstagabend: Wegen des angekündigten Rückzugs von Angela Merkel aus der Parteispitze hat CDU-Landeschef Armin Laschet die Granden des größten Landesverbandes am Abend in der Düsseldorfer Wasserstraße zusammengetrommelt. Mit Jens Spahn und Friedrich Merz haben sich gleich zwei der drei aussichtsreichsten Kandidaten für die Merkel-Nachfolge zum Besuch angemeldet.

Sowohl Blackrock-Aufsichtsrat Merz, einst Chef der Bundestagsfraktion, als auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn stammen aus NRW. Beide sind auf dem Weg an die Bundesspitze auf die Unterstützung der NRW-CDU angewiesen. Beim Bundesparteitag am 7. und 8. Dezember in Hamburg stellt die NRW-CDU etwa ein Viertel der rund 1000 Delegierten.

Schon im Vorfeld der Sitzung war aber klar: Daraus wird nichts. NRW-Landeschef Armin Laschet hatte längst durchsickern lassen, dass er - und damit auch der Landesverband - keine Wahlempfehlung abgeben wird. Weder für einen der beiden Nordrhein-Westfalen, noch für die Dritte im Bunde: Die Saarländerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die im Kampf um die Unionspitze als Favoritin von Amtsinhaberin Angela Merkel gilt.

Vielleicht auch deshalb wird das Buhlen von Spahn und Merz um die Sympathien der Sitzungsteilnehmer dem Vernehmen nach knapp ausfallen. „Die werden jeweils maximal 15 Minuten reden“, hieß es im Vorfeld übereinstimmend bei mehreren Vorstandsinsidern. Die derzeitige Unentschiedenheit der Union in der Kandidatenfrage spiegelt sich eben auch im Landesvorstand wieder. Selbst einzelne Politiker haben politische, persönliche und organisatorische Verpflichtungen gegenüber allen drei Kandidaten und ringen bis heute um ihre Entscheidung. „Auch wir Funktionäre brauchen die Regionalkonferenzen für unsere Meinungsbildung“, sagte ein Landesvorstand.

Foto: AFP/MARKUS HEINE 7 Bilder Das sind Merkels mögliche Nachfolger

Auf acht solcher Regionalkonferenzen sollen sich die Kandidaten für den Bundesvorsitz in den kommenden Wochen präsentieren. Die wichtigste wird, wie CDU-Generalsekretär Josef Hovenjürgen unserer Redaktion sagte, die Letzte in dem Reigen sein: Am 30. November werden in Düsseldorf - voraussichtlich im Maritim-Hotel am Flughafen - über 1000 CDU-Mitglieder erwartet, wenn Kramp-Karrenbauer, Spahn und Merz um Unterstützung werben.