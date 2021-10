Bürger sollen eigene Region bewerten : CDU in NRW duzt in Kampagne erstmals die Bürger

CDU in NRW duzt in Kampagne erstmals die Bürger

Josef Hovenjürgen, Generalsekretär der CDU Nordrhein-Westfalen, stellt die neue Kampagne in der Landesgeschäftsstelle der CDU in Düsseldorf vor. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Nach der Wahl von Hendrik Wüst zum neuen CDU-Landeschef und NRW-Ministerpräsidenten hat seine Partei eine „Mitmach- und Zuhörkampagne“ gestartet. Dass dabei das vertrauliche „Du“ verwendet wird, war für einige ungewohnt.

„Weil Du zählst. NRW“ heißt das Motto der Kampagne. 350.000 kleine quadratische Flyer mit einem QR-Code will die Union in den kommenden Wochen verteilen, um Kontakt zu den Menschen aufzunehmen. In der neuen Kampagne werden die Bürger von der NRW-CDU erstmals geduzt, wie Generalsekretär Josef Hovenjürgen am Freitag in Düsseldorf sagte. „Das ist neu. Es gab den ein oder anderen, der geschluckt hat“, räumte er ein.