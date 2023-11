CDU-Fraktionschef zu Protesten “Wer das Kalifat fordert, ist hier unerwünscht“

Schick Es darf nicht sein, dass auf deutschen Straßen ein Kalifat gefordert wird oder das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird. Demonstrationen wie in Essen lösen bei unseren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern große Sorgen aus. Dass sich Frau Leutheusser-Schnarrenberger als Antisemitismusbeauftragte des Landes in der Debatte zu Wort meldet, ist wichtig. Das derzeit in Nordrhein-Westfalen geltende Versammlungsgesetz spricht allerdings jeder Person, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, das Recht zu Versammlungen zu.