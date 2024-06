Nach der Europwahl CDU dominiert die politische Landkarte in NRW

Einen Tag nach der Europa-Wahl zeichnet sich ab, wie stark sich die politische Landkarte in Nordrhein-Westfalen zugunsten der CDU und zulasten von Sozialdemokraten und die Grünen neu sortiert hat. Konnte die SPD bei der vorangegangenen Europa-Wahl 2019 noch die Städte Duisburg, Oberhausen, Bottrop und Gelsenkirchen für sich beanspruchen, fielen diese allesamt an die Christdemokraten. Einzig in der Stadt Herne schaffte es die SPD mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,2 Prozentpunkten, der CDU die Stimmenmehrheit streitig zu machen. Den Grünen blieben die Städte Aachen, Köln und Münster. In Bonn, Düsseldorf, Bochum, Wuppertal, der Ennepe-Ruhrkreis, Bochum Dortmund und Bielefeld wurden sie von der CDU abgelöst.