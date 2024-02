NRW-Minister Laumann bald Merz-Vize? „Es braucht eine stärkere Stimme für soziale Gerechtigkeit“

Der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Karl-Josef Laumann soll nach dem Willen des CDU-Arbeitnehmerflügels stellvertretender Parteivorsitzender werden. Der Vorstand der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) nominierte am Samstag den 66-Jährigen einstimmig für einen der Stellvertreterposten von CDU-Chef Friedrich Merz. Laumann gehört dem CDU-Präsidium seit 2004 an. Der Vizeposten wird wegen der Berufung von Carsten Linnemann zum Generalsekretär der CDU frei. Linnemann hat das Amt bisher kommissarisch inne, im Mai findet in Berlin der nächste Parteitag statt. Dort soll dann nach mehreren regionalen Konferenzen das neue Grundsatzprogramm der Partei beschlossen werden.