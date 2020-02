Verbot sei "kontraproduktiv" : Grüne wollen in NRW Modellversuch für Cannabis-Freigabe

Düsseldorf Die Grünen im Düsseldorfer Landtag wollen einen Modellversuch zur kontrollierten Cannabis-Abgabe in Nordrhein-Westfalen durchsetzen. Die Beschaffung auf dem Schwarzmarkt gefährde die Gesundheit der Konsumente.

Ein solcher Modellversuch biete die Möglichkeit wissenschaftlich zu überprüfen, ob ein risikoärmerer Konsum gefördert und negative Effekte des Cannabis-Verbots verringert werden könnten, heißt es in einem am Donnerstag von den Grünen eingebrachten Antrag in das Landesparlament. Die kontrollierte Abgabe müsse in ein Gesamtkonzept zur Sicherstellung eines umfassenden Jugend- und Verbraucherschutzes eingebettet sein.