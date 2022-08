Verkehrsminister beim Campfire Festival : Mit 29 Euro durch NRW, mit 49 durch das ganze Land

Verkehrstalk (v.l.): Antje Höning (RP), Oliver Krischer (NRW-Verkehrsminister), José Castrillo (VRR) und Roman Suthold (ADAC). Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf NRW-Verkehrsminister Krischer fordert vom Bund eine Anschlusslösung für das Neun-Euro-Ticket bis Weihnachten. Bundesweit solle das Ticket 49 Euro kosten. Dazu haben der ADAC und der VRR eine Meinung. „Ich wünsche mir autofreie Innenstädte“, sagte der Grünenpolitiker weiter.

von Arnd Janssen

Für NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer ist die Sache klar: Noch vor Weihnachten müsse es eine Anschlusslösung für das Neun-Euro-Ticket geben, sagte der Grünen-Politiker am Samstag beim Campfire-Festival vor dem Landtag in Düsseldorf. Dabei mahnte er eine einfache Handhabung an: „Niemand will das Tarifabitur machen, um zu verstehen, wie man irgendwo hinkommt.“ Krischer lobte das Neun-Euro-Ticket, das nächste Woche ausläuft: Viele Menschen hätten plötzlich den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) entdeckt, sie hätten sich auch nicht von Horrorgeschichten über überlastete Bahnen abhalten lassen. „Das erste Mal haben Menschen den ÖPNV nicht als Problem wahrgenommen“, sagte Krischer. Und doch liefen die drei Sommermonate nicht problemfrei: „Wir waren auch an der Belastungsgrenze, das sollte man nicht schönreden.“

Weitere Gäste beim Talk mit dem Thema „Verkehrskollaps NRW – Was bleibt vom Neun-Euro-Ticket?“ waren der ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold und José Luis Castrillo, Vorstand beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). Antje Höning, Leiterin der RP-Wirtschaftsredaktion, moderierte.

„Es war eine Riesenerleichterung für alle, die Einfachheit des Tickets hat alles überragt“, bilanzierte Castrillo und lobte den Werbeeffekt: „Alle haben drüber gesprochen.“ Was das Ticket nicht gebracht habe: „Das Mobilitätsverhalten der Gesellschaft nachhaltig zu verändern“, so der VRR-Vorstand. Zudem habe es Milliarden gekostet.

Auch ADAC-Experte Roman Suthold betonte die Grenzen des öffentlichen Nahverkehrs. „Wir können die Hauptachsen zwischen den Städten ausbauen, aber allzu engmaschig geht es nicht. Im Ländlichen ist das Auto immer noch dominant.“ Er kritisierte auch die hohen Preise für den ÖPNV in NRW und verwies auf niedrigere Preise in der reichen, bayerischen Landeshauptstadt München. Hier könne er als Verkehrsminister wenig ändern, verteidigte sich Krischer, die Preise würden die Verkehrsverbünde selbst gestalten.

Auf die Frage, ob der ÖPNV für den derzeitigen Massenandrang überhaupt ausgelegt sei, versprach Castrillo: „Wir wollen als Verbünde die Angebote deutlich erweitern, aber dafür braucht es Zeit. Wir wollen die Schiene robuster machen, das ist aktuell ein Graus.“ Suthold ergänzte, dass die Infrastruktur in NRW nicht im Einklang mit der Bevölkerung gewachsen sei. Ein Riesenproblem sei, dass das Land gerade so viele marode Brücken modernisieren müsse. „Das ist ein Dominoeffekt, dass eine Brücke nach der anderen fällt“, so Suthold.

Krischer skizzierte eine Nachfolgeregelung für das Neun-Euro-Ticket: „Es gibt genügend gute Vorschläge. Wir Grünen fordern das Zwei-Stufen-Modell: 29 Euro für das eigene Bundesland und 49 Euro für ganz Deutschland.“ Bei Versprechungen hielt er sich aber bedeckt und verwies auf die zähen Verhandlungen im Bund. „Bei der Finanzierung liegt die Verantwortung beim Bund.“ Er stellte aber in Aussicht: „Wenn der Bund sich nicht einigt, müssen wir auf die Länderebene schauen, was geht.“ Dann stelle sich aber die Frage, wie der Landeshaushalt das eigenständig stemmen könne. Es gebe diese Mittel nicht.