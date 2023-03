Interview Olaf Gericke, neuer Präsident der Landkreise in NRW „Bus und Bahn nicht verherrlichen und das Auto nicht verteufeln“

Gericke Das wäre jedenfalls nicht ungerecht, und darüber müssen wir sprechen. Die Kreise müssen Motor der Energiewende in NRW werden. Damit werden wir in der Landes- und Bundespolitik künftig eine viel größere Bedeutung haben. Und wenn es gelingt, dass die Menschen über Bürgergesellschaften an den Erträgen der Windräder beteiligt werden, dann verdienen sie vor Ort enorm an der Entwicklung mit. Beim Thema Fotovoltaik sind dafür natürlich die Großstädte stärker in der Verpflichtung. Es kann nicht sein, dass dort große Hallen- und Wandflächen ungenutzt bleiben und wir dafür jetzt auch noch unsere wertvollen Ackerflächen ungebremst zupflastern.