Mögliche Anschläge auf Trinkwasser in NRW „Das zeigt, wie empfindlich unsere kritische Infrastruktur ist“

Am Donnerstag war entdeckt worden, dass am Gelände eines Trinkwasser-Hochbehälters, über den rund 10.000 Menschen in Teilen der Stadt Mechernich sowie der dortige Bundeswehr-Standort versorgt werden, ein Zaun durchgeschnitten worden war. In den Tagen zuvor hatte es ähnliche Vorkommnisse an Anlagen der Nato und der Bundeswehr gegeben. Am Luftwaffen-Stützpunkt Köln-Wahn wurden ein Loch im Zaun und auffällige Laborwerte im Wasser der Kaserne festgestellt. Am Stützpunkt in Geilenkirchen scheiterte womöglich ein Versuch einer Person, heimlich aufs Areal zu gelangen.