Heimatschutz in NRW Ungediente an die Waffen

Um die Verteidigungsfähigkeit des Landes ging es damit ausgerechnet an dem Tag, an dem die Bundeswehr selbst einem möglichen Sabotageakt nachgehen musste. An der Luftwaffenkaserne in Köln-Wahn gab es Einbruchspuren und Auffälligkeiten am Leitungswasser. Am Standort sitzt unter anderem die Flugbereitschaft der Bundeswehr, zuständig für Reisen von Regierungsmitgliedern.