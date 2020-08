Kanzlerin in Düsseldorf : NRW-Kabinett tagt mit Merkel im Düsseldorfer Ständehaus

Düsseldorf Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am kommenden Dienstag nach Düsseldorf kommen. Sie wird an der Tagung des NRW-Kabinetts teilnehmen und die Zeche Zollverein besuchen.

Das nordrhein-westfälische Kabinett tagt am kommenden Dienstag (18. August) mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Ständehaus in Düsseldorf. Das kündigte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag an. Das ehemalige Landtagsgebäude beherbergt heute das K21 - eine Dependance der Kunstsammlung NRW. Das um 1880 erbaute Ständehaus am Kaiserteich war von 1949 bis 1988 Sitz des NRW-Landtags. Heute beherbergt es zeitgenössische Kunst und sticht mit Ausstellungen zu internationaler Gegenwartskunst hervor.