Pflege-Streit : Lauterbach attackiert NRW-Regierung für Krankenhauskonzept

Medizinisches Personal versorgt in einem Krankenhaus einen Patienten (Symbolbild). Foto: dpa/Sven Hoppe

Düsseldorf Er habe bislang keine brauchbare Krankenhausplanung in NRW gesehen, ätzte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag. Die SPD in Nordrhein-Westfalen will die Personalschlüssel in Kliniken verbessern und ein Tariftreuegesetz einführen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die schwarz-gelbe Landesregierung für ihre Pläne für eine tiefgreifende Krankenhausreform kritisiert. Wenn so etwas kurz vor der Landtagswahl komme, dann sei die Frage: „Wie ernst ist das zu nehmen?“, so Lauterbach. Schließlich habe die NRW-Regierung doch Jahre Zeit für ihre Reform gehabt. „Ich habe bisher eine brauchbare Krankenhausplanung in NRW nicht gesehen.“

Nach dem Konzept der Landesregierung sollen sich Krankenhäuser künftig unter anderem mehr spezialisieren. Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat klargemacht, dass er von den Planungen eine Stärkung der Krankenhauslandschaft erwartet.

Lauterbach äußerte sich am Rande einer Präsentation, bei der die SPD am Freitag ihre Vorstellungen für eine Verbesserung der Pflege in NRW darlegte. Die SPD will eine „Personaloffensive“ starten, um mehr Menschen in die Branche zu bekommen. Derzeit fehlten in Nordrhein-Westfalen 24.000 Pflegekräfte. Es gebe aber ein Potenzial von 300.000 Fachkräften, die aus dem Beruf ausgestiegen seien. Diese will die SPD zurückgewinnen. Grundlegend dazu wäre eine „am tatsächlichen Bedarf orientierte Personalbemessung“, so SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty. Die SPD will sich auf Bundesebene für entsprechende Regeln starkmachen.

Lesen Sie auch Personalmangel in Krankenhäusern : Kutschaty und Lauterbach für Entlastungstarifvertrag an Unikliniken

Ferner will die SPD unter anderem ein „Pflege-Tariftreuegesetz“ in NRW einführen, damit mehr Menschen tarifgebunden in der Pflege beschäftigt werden. Zum Konzept gehört außerdem ein drei Milliarden Euro schweres Programm für Investitionen an Kliniken.

(szf)