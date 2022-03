Antrittsbesuch bei NRW-Landesregierung : Bundesfinanzminister Lindner kommt nach Düsseldorf

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bei einer Pressekonferenz in Berlin. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Düsseldorf Am kommenden Dienstag trifft der FDP-Politiker Lindner in der Landeshauptstadt alte Weggefährten wieder. Immerhin war er selbst viele Jahre im Landtag, jetzt macht er seinen Antrittsbesuch als Bundesminister.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) stattet der nordrhein-westfälischen Landesregierung kommende Woche seinen Antrittsbesuch ab. Nach Informationen unserer Redaktion wird er am Dienstag in Düsseldorf erwartet. Erst gibt es ein Mittagessen mit den Landes-Ministerinnen und -Ministern, anschließend nimmt Lindner an einer Kabinettssitzung teil.