Reaktionen in NRW Bund will Schnellabschuss von Wölfen

Mit „Schnellabschüssen“ sollen Wölfe künftig rasch und mit geringem bürokratischen Aufwand getötet werden können. Die Idee dazu präsentierte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) am Donnerstag in Berlin. Bundesländer sollen „Regionen mit erhöhtem Rissvorkommen“ ausweisen können. Wird in einem solchen Gebiet ein Tier auf einer vernünftig eingezäunten Weide gerissen, kann direkt eine Abschussgenehmigung erteilt werden. Dann dürfte ein Wolf, der sich binnen drei Wochen nach dem Vorfall im Umkreis von einem Kilometer um die Weide zeigt, erlegt werden. Ein Wolf, der erfolgreich Beute gemacht habe, versuche es häufig in nächster Zeit bei der gleichen Herde noch einmal, lautet die Begründung dafür.