Bund-Länder-Gespräche bis in die Nacht : Kosten-Kompromiss zur Flüchtlingsversorgung „gut für die Menschen“

Rlüchtlinge aus der Ukraine stehen vor dem Wartebereich einer zentralen Erfassungsstelle (Symbolbild). Bund und Länder haben sich darüber verständigt, wie die Kosten für die Hilfen gestemmt werden sollen. Foto: dpa/Jens Büttner

Düsseldorf Die SPD fordert, die schwarz-gelbe NRW-Landesregierung dürfe sich jetzt „nicht länger verweigern“, den Städten und Gemeinden zu helfen. Der Bund leiste einen „erheblichen Beitrag“.

Das Gesamtpaket sei „natürlich ein Kompromiss“, verkündete der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) noch in der Nacht zu Freitag via Twitter. In den Stunden zuvor hatten sich Bund und Länder darüber geeinigt, wer welche Kosten stemmen soll, die durch die Versorgung von Flüchtlingen aus der Ukraine entstehen. Es war ein zähes Ringen. Oder, wie Wüst es in Worte fasste: Bund und Länder hätten „besonders intensiv an einer Verteilung der finanziellen Verantwortung gearbeitet“.

Bei der politischen Opposition in Nordrhein-Westfalen gab es für die Ergebnisse grundsätzlich Zustimmung. Berivan Aymaz, Sprecherin für Flüchtlingspolitik der Grünen-Fraktion im Düsseldorfer Landtag, nannte es eine „wichtige und zentrale Entscheidung“, dass die Menschen aus der Ukraine nicht über as Asylbewerberleistungsgesetz, sondern über die Grundsicherung finanziell abgesichert werden sollen. Damit würden sie anerkannten Asylbewerbern gleichgestellt. „Das ist gut für die Menschen, weil ihnen so der uneingeschränkte Zugang zum Gesundheitssystem und die erleichterte Integration in den Arbeitsmarkt ermöglicht wird“, so Aymaz gegenüber unserer Redaktion. „Gleichzeitig werden mit dieser Regelung die Kommunen ein Stück entlastet.“

Die SPD, die der Landesregierung hartnäckig vorwirft, sie lasse die Kommunen im Stich, schlug weiter in diese Kerbe. „Der Bund leistet einen erheblichen Beitrag“, würdigte der stellvertretende SPD-Fraktionschef Christian Dahm. Man dürfe aber nicht nur in Richtung Berlin zeigen: „NRW muss jetzt dafür Sorge tragen, dass das Geld schnell bei den Kommunen ankommt.“ Der integrationspolitische Sprecher Ibrahim Yetim ergänzte, das Land dürfe sich „nicht länger verweigern“ bei Unterbringung, Versorgung, Registrierung, und: „Wir brauchen in Nordrhein-Westfalen endlich eine funktionierende Verteilung der Geflüchteten auf die Kommunen.“

(szf)