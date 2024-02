Vorgang in Schermbeck Bürgermeister ließ Kinder von Schule befreien – das sagt das Schulministerium

Grundsätzlich können Schulleitungen Kinder auf Antrag der Eltern vom Unterricht befreien. „Der Landesgesetzgeber hat diese Entscheidung bewusst in die Hände der Schulen gelegt. Diese gestalten den Unterricht, die Erziehung und das Schulleben im Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften in eigener Verantwortung“, hieß es aus dem Bildungsministerium. Allerdings können Kinder nur für wichtige Gründe aus der Schule genommen werden. „Eine Beurlaubung ausschließlich zu Urlaubszwecken wird in aller Regel nicht in Betracht kommen.“