Bürgerforum in Bonn : Leser diskutieren mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet

Bonn Verkaufsoffene Sonntage, Religionsfreiheit, Asylrecht: Beim Bürgerforum mit dem NRW-Ministerpräsidenten wurde lebhaft über viele Facetten des Grundgesetzes debattiert. Rund 200 Leser waren dafür nach Bonn gekommen.

In diesem Saal ist Geschichte geschrieben worden. 51 Jahre lang hat hier der Bundesrat getagt, hat Gesetze bestätigt oder abgelehnt. Seit 2000 sitzt der Bundesrat in Berlin. Doch wer den Saal heute betritt, kann die historische Dimension spüren. Genau hier fand aber auch ein Ereignis statt, das vermutlich weit wichtiger war als jede Entscheidung des Bundesrates: die Unterzeichnung und Verkündung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949. Das ist nun fast 70 Jahre her – und Anlass für ein Bürgerforum von Bonner General-Anzeiger, Kölnischer Rundschau und Rheinischer Post. Die Zeitungen hatten ihre Leser aufgerufen, sich Gedanken über die Zukunft des Grundgesetzes zu machen. Rund 200 meldeten sich und diskutierten mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).