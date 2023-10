Bürgerentscheid über Flüchtlingsunterkunft Wir gegen wir

Bocholt​ · In Bocholt will eine Initiative den Bau einer Flüchtlingsunterkunft verhindern. Mit der AfD will sie nichts zu tun haben. Doch alle anderen Parteien sind für den Bau. Wird es selbst im Wahlkreis von Hendrik Wüst ungemütlich?

Ist gegen die Unterkunft: Patrick Wenning vor dem Feld auf dem Takenkamp. Fotos: Sven Betz Foto: Sven Betz

Dort, wo Burkhard Weber steht, müsste eigentlich die Mitte sein, aber auch er steht am Rand. Vor sich sieht er das weite Feld, auf dem Gras und Klee wächst und ein paar Bienen summen, und das die Stadt teilt. Ja oder Nein. Dafür oder Dagegen. Entweder Oder. Eine Mitte gibt es nicht mehr. „Pralle ist das nicht“, sagt Weber.