Nach Wahlen in Sachsen und Thüringen „Ein tiefer Einschnitt in die politische Landschaft unseres Landes“

Am Tag nach den Landtagswahlen sortiert sich die Union auch in Nordrhein-Westfalen: „Das bereits in Umfragen erwartete starke Abschneiden der Extremisten von der AfD, insbesondere bei jungen Menschen, ist ein tiefer Einschnitt in die politische Landschaft unseres Landes. Dieses Ergebnis muss uns alle intensiv beschäftigen. Wir dürfen jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, sagte der Generalsekretär des Landesverbands, Paul Ziemiak. Wie die CDU sich künftig gegenüber dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) positionieren will, sagte er nicht.