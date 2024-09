Sahra Wagenknecht nicht dabei Rabieh und Ristau führen neuen BSW-Landesverband in NRW

Das BSW hat in NRW nach eigenen Angaben knapp „5.000 Unterstützer und Förderer“, aber Anfang September nur 113 Mitglieder. Das sind deutschlandweit allerdings die meisten in einem Landesverband, da die Partei nach eigenen Worten langsam wachsen will und im Juli insgesamt erst 650 Mitglieder hatte.