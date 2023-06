Erste Antworten vorm Untersuchungsausschuss Brückendesaster in NRW – der Auftakt zur Aufklärung

Mit der Befragung von drei Sachverständigen startete am Montag der Untersuchungsausschuss „Brückendesaster und Infrastrukturstau“ des Landtags seine Aufklärungsarbeit. Ein Untersuchungsausschuss, der für Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) unangenehm werden könnte. Die Oppositionsfraktionen SPD und FDP wollen unter anderem klären, ob Wüst in seiner Zeit als NRW-Verkehrsminister von 2017 bis 2021 Einfluss darauf genommen hat, dass der 2014 beschlossene Neubau der Rahmedebrücke so lange verschoben wurde, bis sie Ende 2021 komplett gesperrt werden musste. Wüst hat das stets von sich gewiesen: Solche Festlegungen würden nicht politisch, sondern auf fachlicher Ebene getroffen.