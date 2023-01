An Autobahnen, Bundes- und Landstraßen Hunderte Brücken in NRW sind Sanierungsfälle

Hunderte Brücken an wichtigen Verbindungsrouten in Nordrhein-Westfalen gelten derzeit als marode oder dringend reparaturbedürftig. So müssen nach den Zahlen des Landesverkehrsministeriums 210 Brücken an Bundes- und Landstraßen abgerissen und neu gebaut werden. 22 Brücken sollen mit „Verstärkungsmaßnahmen“ versehen werden, „in der Regel wird zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls ein Ersatzneubau erforderlich“, heißt es. Bei 69 weiteren Bauwerken sind Instandsetzungsmaßnahmen fällig.