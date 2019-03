Austritts-Szenario: Brexit würde Düsseldorf und Köln besonders hart treffen

Düsseldorf Ein harter Brexit würde die Deutschen mit einem Einkommensverlust von bis zu zehn Milliarden Euro treffen, sagt eine Bertelsmann-Studie. NRW wäre stark tangiert, 1,1 Milliarde Euro an Einnahmen würden alleine in den Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln wegfallen. Aber eine andere Studie zeigt auch neue Chancen auf.

Die Europäer müssten insgesamt Einkommensverluste von 40 Milliarden Euro hinnehmen, falls Großbritannien ohne Übergangsregelung aus der Europäischen Union austritt. Besonders hart getroffen wäre die exportorientierten Deutschen mit einem Verlust von zehn Milliarden Euro. Das wären 115 Euro pro Kopf. Und unter den Deutschen wären die im Westen des Landes liegenden NRW-Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln am deutlichsten tangiert. Dies ergibt eine am Donnerstag vorgestellte Studie der Bertelsmann-Stiftung.

Konkret rechnen die Experten damit, dass im Regierungsbezirk Düsseldorf 650 Millionen Euro an Wohlstand wegfallen könnten, was 126 Euro pro Kopf wären. Kein anderes Gebiet Deutschlands wäre von einem harten Brexit deutlicher betroffen. Die zweitgrößte Einbuße hätte der Regierungsbezirk Köln mit einer Einbuße von 560 Millionen Euro, was pro Kopf ebenfalls 126 Euro wären. Den drittgrößten absoluten Verlust hätte der Regierungsbezirk Oberbayern inklusive München, wo 526 Millionen Euro an Einkommensverlust prognostiziert werden, was aber pro Kopf nur 115 Euro wären.