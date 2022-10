Einigung fürs rheinische Revier : Kohleausstieg 2030 – Aus für Lützerath

Nordrhein-Westfalens Wirtschafts­ministerin Mona Neubaur und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Dienstag in Berlin. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin/Düssedorf Der Bund, das Land NRW und der Energiekonzern RWE haben sich auf ein vorgezogenes Ende der Förderung von Braunkohle bis 2030 verständigt. Das wohl umstrittenste Dorf soll dennoch weichen – für die Versorgungssicherheit.