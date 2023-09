Braunkohleverstromung Der letzte Leitentscheid sorgt noch für Streit

Und doch müht sich Neubaur redlich an diesem Morgen, das Erreichte als Erfolg zu verkaufen. „Meilenstein für den Klimaschutz, Stärkung der Versorgungssicherheit und Klarheit für die Menschen in der Region“ lautet der offizielle Titel des Leitentscheids. Es sei der letzte Leitentscheid, der vorgelegt werde, sagt sie und lässt es noch einmal menscheln, als sie von einer Familie erzählt, deren Hof seit mehr als 200 Jahren in Familienbesitz sei und die ihn nun an die nächste Generation weitergeben könne. Und sie schildert den gegenteiligen Fall der weiterhin Umzugswilligen: „Bis zum 30. Juni 2026 können sie entscheiden, ob sie zu den bisherigen Konditionen ihr Eigentum an RWE verkaufen, um an einen anderen Ort zu ziehen.“ Für jene, die bereits weggezogen sind, soll es ab 2024 ein zeitlich befristetes Vorkaufsrecht geben, damit sie bei Eigenbedarfsanmeldung für sich oder die eigenen Kinder das alte Grundstück zurückerwerben können. Die Landesregierung halte an dem Ziel fest, dass die Restseen trotz der klimatischen Herausforderungen in 40 Jahren befüllt seien. Die Arbeit sei mit dem Leitentscheid nicht erledigt, ganz im Gegenteil. „Wir setzen einen Endpunkt, und alle Beteiligten bekommen Klarheit, was sie zu tun haben.“