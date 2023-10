Folgen des Braunkohleabbaus Neuer Widerstand gegen weitere Abbaupläne am Tagebau Hambach

„Das Land will einen Biotopverbund und die Waldvernetzung im Tagebaugebiet“, sagte Dirk Jansen vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in NRW. So steht es in der neuen Leitentscheidung, also der groben Planung für die Zukunft des Rheinischen Reviers, die die Landesregierung im September verabschiedet hat. „Aber wenn man die Manheimer Bucht in Anspruch nimmt, ist das schlechterdings nicht möglich“, so Jansen. Denn dann würden Grünstrukturen zerstört, die die Reste der noch vorhandenen Natur heute verbinden.