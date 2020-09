Neue Corona-Schutzverordnung : Bordelle in NRW können wieder öffnen

Das größte Bordell Europas, das Pascha in Köln, musste in der Coronakrise Insolvenz anmelden. Foto: Henning Kaiser/dpa Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Wegen der hohen Ansteckungsgefahr war Prostitution in NRW seit Beginn der Corona-Pandemie verboten. Ein Gerichtsurteil erklärte dies im Eilverfahren für unverhältnismäßig. Nun dürfen Prostituierte wieder arbeiten - unter strengen Auflagen.

In Nordrhein-Westfalen können ab sofort auch Bordelle wieder öffnen. Dabei gelten aber der neuen Corona-Schutzverordnung zufolge strenge Regeln: Es dürfen nur Einzelkontakte angeboten werden, andere Personen dürfen sich nicht im Raum befinden. Wer Symptome einer Atemwegsinfektion aufweist, darf keine sexuellen Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Für Prostituierte gilt dabei allerdings, dass sie bei einem negativen Corona-Test wieder arbeiten dürfen. Verpflichtend ist eine generelle Maskenpflicht außer an Sitzplätzen in Aufenthaltsbereichen. Der Mindestabstand ist außerhalb der Zeit der sexuellen Dienstleistung einzuhalten. Die Regelungen gelten für Prostitutionsstätten und –fahrzeuge.

Die Regelungen waren notwendig geworden, weil das Oberverwaltungsgericht Münster das bisher in NRW geltende Prostitutionsverbot für unverhältnismäßig gehalten hatte – angesichts der Öffnungen und Lockerungen in vielen anderen Bereichen. Weil bereits Bordelle Insolvenz anmelden mussten, arbeiteten viele Sexarbeiterinnen unter noch prekäreren Bedingungen. Die Regeln finden sich als allerletzter Punkt am Ende der Neufassung der Corona-Schutzverordnung.

Neu ist auch, dass die Kontaktdaten der Kunden für vier Wochen vertraulich aufbewahrt werden müssen. Flächen müssen nach jedem Kundenkontakt desinfiziert werden, die Bettwäsche gewechselt und die Räume für 15 Minuten gelüftet werden. Der Ausschank von Getränken oder der Konsum von Lebensmitteln sind in den Räumen, in denen die sexuelle Dienstleistung angeboten wird, verboten. Kunden, die sich an eine der Regeln nicht halten wollen, müssten abgewiesen werden, heißt es in der Verordnung weiter.

