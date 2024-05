30 Jahre „Bonn-Berlin-Gesetz“ Bonn – Stadt mit Phantomschmerz

Am 7. Mai 1994, am Dienstag vor genau 30 Jahren, trat das Bonn-Berlin-Gesetz in Kraft, das den Umzug von großen Teilen der Regierung nach Berlin regelte. Es sah aber auch vor, dass „der größte Teil der Arbeitsplätze der Bundesministerien in der Bundesstadt Bonn erhalten bleibt“. Heute haben noch 6 von 14 Ministerien ihren ersten Dienstsitz am Rhein. Und jene Bundesministerien, deren erster Dienstsitz Berlin ist, haben in Bonn einen zweiten Sitz. Insgesamt befindet sich noch gut ein Drittel der ministeriellen Arbeitsplätze in Bonn.