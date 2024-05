Fälle in der Stadt Bochum Täter verkaufen Migranten Behördentermine zur Einbürgerung für 250 Euro

Offenbar können Interessierte in dem sozialen Netzwerk auf einfachem Wege an Terminverkäufer gelangen. Journalisten testeten dies im Selbstversuch und erhielten gegen Zahlung von 250 Euro per Mail eine offizielle Terminbestätigung der Stadt für ein Vorsprechen in 14 Tagen. Ohne diese Abkürzung müssen Bürger mit monatelangen Wartezeiten rechnen.