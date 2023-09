Gästebücher des Landtags wiederentdeckt Wenn Staatsgäste bleibende Spuren hinterlassen

Nach dem Eintrag zieht sich Kohl mit CDU-Fraktionschef Bernhard Worms in den Saal der CDU zurück. Dort spricht er drei Stunden lang mit den Abgeordneten. Es geht um die „Friedensdiskussion“, ums Waldsterben und die Industriepolitik. Als sich die Türen des Fraktionssaals wieder öffnen, gibt Kohl sich hartleibig und lässt sich mit den Worten zitieren, er sei „nicht bereit, eine Besitzstandsgarantie“ für die heimische Steinkohle angesichts der dramatischen Absatzkrise abzugeben. Und weil er gerade schon mal in Schwung ist, gibt es auch noch Haue für den politischen Gegner. Der CDU-Chef kanzelt die SPD als „heruntergekommen“ ab. Bei einer Solidaritätsveranstaltung der NRW-SPD für Chile und Nicaragua am vorangegangenen Wochenende in Essen hatte der Schauspieler Dietmar Schönherr („Raumpatrouille Orion“) US-Präsident Ronald Reagan als Verbrecher bezeichnet. Das will der Kanzler nicht auf sich sitzen lassen: „Was hier in Essen passiert ist, dass die führenden Leute der SPD zu feig‘ sind, den dümmlichen Pöbeleien eines angereisten Schauspielers entgegenzutreten, der das Staatsoberhaupt des führenden wichtigsten Partners in einer so wirklich dümmlichen Weise beleidigt, das zeigt doch, wie weit die deutschen Sozialdemokraten heruntergekommen sind.“ Da wirkt es so, als liege die feierliche Unterschrift beim Genossen van Nes Ziegler mehr als nur ein paar Stunden zurück.