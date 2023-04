„Verschrottet keine Betten“ Ukraine-Helfer appellieren an NRW-Kliniken – Europaminister sagt weitere Hilfen zu

Ihr Appell an die Krankenhäuser: „Verschrottet keine Betten, die zur Zeit in Deutschland nicht mehr gebraucht werden. Wir holen die ab. So viele Patienten liegen in der Ukraine auf dem Boden“, sagte sie. „Schmeißt bitte keine Matratzen weg, wir brauchen die auch.“ Ebenso wie medizinische Geräte, jegliche Klinik-Ausstattung buchstäblich bis zum Abfalleimer. Es habe in der Ukraine noch nie so viele Kranke und Verwundete gegeben, noch nie so viele Patienten: „Wir brauchen jede Unterstützung.“