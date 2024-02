Termin beim Amtsgericht Bis zu vier Monate Wartezeit für Kirchenaustritt in NRW

Bürger, die aus der Kirche austreten wollen, müssen in Nordrhein-Westfalen je nach Wohnort teils erhebliche Wartezeiten bei ihren zuständigen Amtsgerichten in Kauf nehmen. Wie aus einer Antwort von NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) hervorgeht, die unserer Redaktion vorliegt, ist in gut einem Viertel der 129 Gerichte die Wartezeit im Vergleich zum Vorjahr sogar noch einmal gestiegen, in 26 (20,2 Prozent) gab es keinerlei Veränderung im Vergleich zum Vorjahr. Bei 16 Amtsgerichten und damit 12,4 Prozent mussten die Bürger gar keine Wartezeit in Kauf nehmen, das waren fünf mehr als noch im Vorjahr. Immerhin bei 57 Gerichten (44,2 Prozent) wurde die Wartezeit verkürzt, in fünf Fällen davon sogar auf null Tage.