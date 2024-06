Nationaler Bildungsbericht Unterfinanziert, unterbesetzt, ungerecht – das deutsche Bildungssystem

Es gebe „wirklich einen Effekt, der sich von der frühen Bildung durchzieht bis zur Partizipation an Bildungsangeboten in der Weiterbildung“, so Maaz. Laut dem Bericht erhielten 32 Prozent der Kinder aus ärmeren und bildungsferneren Familien eine Gymnasialempfehlung, aus privilegierten Familien waren es 78 Prozent. 78 von 100 Akademikerkindern nähmen ein Studium auf, aber nur ein Viertel der Kinder von Nicht-Akademikern. Schon früh spielt Migrationshintergrund eine Rolle. So sei der Anteil von Kindern aus Zuwandererfamilien, die Kindergartenplätze haben, zuletzt sogar gesunken, sagte Kai Maaz. „Selbst wenn die Bildung in der Kita noch so gut ist“: Es genüge nicht, wenn man die Kinder damit gar nicht erreiche, erklärte er.