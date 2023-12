Schul-Erfolg für Jungen „Eltern müssten ihr Erziehungsverhalten ganz bewusst reflektieren“

Während Jungen in Erhebungen in Mathe im Schnitt leicht vorn liegen, haben Mädchen in der Lesekompetenz, also beim Lesen und Verstehen von Texten, einen ganz deutlichen Vorsprung. Sie geben auch häufiger an, in der Freizeit aus Spaß zu lesen – so in der jüngsten Iglu-Studie zu den Lesefähigkeiten von Grundschulkindern. Unter Forschenden ist es Konsens, dass das ein Sprungbrett zum Erfolg in allen Fächern ist. Annette von Alemann verweist zudem auf Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie: „Da zeigte sich, dass Mädchen, die es gewöhnt sind, außerhalb der Schule zu lesen, außerhalb der Schule auch eher gelernt haben. Weil sie es einfach gewöhnt waren, auch in der Freizeit Dinge zu tun, die mit Schule assoziiert werden.“