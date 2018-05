Bezirksregierung Düsseldorf will Diesel-Fahrverbote „möglichst vermeiden“

Berufsverkehr in Düsseldorf (Archiv). Foto: dpa/Martin Gerten

Düsseldorf Hamburg ist mit ersten Dieselfahrverboten vorgeprescht. Die Behörden in NRW bleiben aber gelassen - und wollen zunächst die weitere Prüfung der Rechtslage abwarten.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will sich durch das in Hamburg beschlossene teilweise Dieselfahrverbot nicht unter Druck setzen lassen. Um Fahrverbote zu rechtfertigen, müsse jeder Einzelfall gut geprüft werden, teilte das Umweltministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. „Die Entscheidung der Hamburger Behörden kann daher nicht auf die Fallgestaltungen in Nordrhein-Westfalen übertragen werden.“