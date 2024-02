Kommunen sollen die Wahl haben Bezahlkarte oder Bargeld für Geflüchtete – in NRW droht ein Flickenteppich

In die gleiche Kerbe schlug die stellvertretende Fraktionschefin der SPD, Lisa-Kristin Kapteinat. Immer wieder habe Wüst die Bezahlkarte vehement gefordert. „Mit der konkreten Umsetzung will seine schwarz-grüne Landesregierung nun offensichtlich nichts zu tun haben. Das Land ist aber in der Verantwortung, die Rahmenbedingungen zu organisieren, und darf sie nicht auf die Kommunen abwälzen.“