Asyl in Deutschland Warum der Flüchtlingsrat die neue Bezahlkarte kritisiert

Nach einer Einigung der Bundesländer wird bundesweit eine Bezahlkarte eingeführt, über die Asylsuchende künftig – anstelle von Bar-Auszahlungen – das Geld für ihren Unterhalt erhalten. Die Karten mit Debit-Funktion, aber ohne Kontobindung, werden also mit Guthaben aufgeladen und sollen grundsätzlich überall in Geschäften in Deutschland genutzt werden können. Im Ausland sind sie nicht verwendbar. Auch Überweisungen sollen nicht möglich sein, weder von Karte zu Karte noch ins In- oder Ausland.