Schlechte Leistungen bei Viertklässlern : Bessere Bildung – Schulministerin verspricht Konzepte für Mitte Dezember

In den Kernkompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen zeigen NRW-Grundschüler große Defizite. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) will Expertengespräche vertiefen, ein Gutachten auswerten, dann Konsequenzen ziehen. Das schlechte Abschneiden von Viertklässlern im „IQB Bildungstrend“ sei „Aufforderung zum Handeln“.

Mit Unterstützung aus der Wissenschaft will Nordrhein-Westfalen Konsequenzen aus den miserablen Ergebnissen der IQB-Bildungstrend-Studie ziehen. Mitte Dezember sollen erste Maßnahmen für NRW auf den Tisch liegen. Das Schulministerium habe Gespräche mit einer Professorin für Mathematik und einem Deutsch-Professor geführt, die in die IQB-Untersuchung involviert waren. „Die werden wir auch noch mal weiter vertiefen“, unterrichtete Schulministerin Dorothee Feller (CDU) am Mittwoch die Politik im Schulausschuss des Landtags. Ferner erwarte die Kultusministerkonferenz auf Bundesebene ein Gutachten der Sachverständigenkommission zum Thema. Das werde man ebenfalls auswerten.

Laut dem „IQB-Bildungstrend 2021“ haben sich die Kompetenzen von Viertklässlern in NRW drastisch verschlechtert. Mehr als ein Fünftel der Kinder erreichen nicht den geforderten Mindeststandard beim Lesen, mehr als 23 Prozent verfehlen ihn beim Zuhören, fast ein Drittel der Kinder können die Mindestanforderungen im Fach Mathematik nicht erfüllen. Der Bericht sei „für uns alle erschreckend“ und „Aufruf zu handeln“, betonte Ministerin Feller.

NRW müsse sich an ein heißes Eisen trauen, fordert die politische Opposition: „Wir müssen auf jeden Fall unsere Lehrpläne überarbeiten und überlegen, welchen Fächern geben wir mehr Zeit?“, sagte am Mittwoch die schulpolitische Sprecherin der SPD, Dilek Engin. Auch müsse man nicht nur den Grundschulen helfen, sodern auch die weiterführenden Schulen. Denn dort sind die Kinder, die in der IQB-Studie betrachtet wurden, inzwischen angekommen. „Wir wollen jetzt sofort konkrete Maßnahmen haben“, forderte Engin.