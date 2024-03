Besetzung von Richterposten NRW-Justizminister Limbach bereit für Rechtsreform

Düsseldorf · Wenn Richterinnen und Richter auf hohe Positionen befördert werden, muss dies am Ende das Kabinett absegnen, also die Regierung. So ist das System in NRW. Zugleich ist jede politische Einflussnahme verboten. Passt das zusammen? Das sagen der Justizminister, Experten und Parteien.

13.03.2024 , 17:25 Uhr

Er sei offen für die Diskussion, sagt Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Sina Zehrfeld Landespolitische Korrespondentin