Interview mit Roland Schüßler „Berufsorientierung schon ab Klasse fünf“

Schüßler Das ist tatsächlich ein Problem. Wir sind in Schulen unterwegs, bieten Einzelberatungsgespräche an. Aber wir wissen trotz aller Bemühungen nicht, ob alle versorgt sind. Der Bund hat zwar die Voraussetzungen geschaffen, dass in den Ländern eine Datenübergabe von Schule in Richtung Bundesagentur erfolgen dürfte. Das machen bislang aber nur zwei Bundesländer. Wir hier in NRW sind gerade mit der Landesregierung dazu im Gespräch. Arbeitsminister Laumann hat uns zugesichert, dass er diese gesetzliche Grundlage für uns schaffen will. Dann können wir im kommenden Jahr zu 100 Prozent sagen, wo noch unversorgte Jugendliche sind und ihnen Angebote machen. Natürlich wird das dann erst einmal die Zahlen der Unversorgten nach oben treiben, aber das muss entsprechend transparent kommuniziert werden.