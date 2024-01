Bertelsmann-Studie Gibt es bald schon mehr als genug Lehrer für die Grundschulen in NRW?

Dirk Zorn, Studienautor und Bildungsexperte der Bertelsmann-Stiftung, sieht eine „historisch vielleicht einmalige Chance“ für das Grundschulsystem in Deutschland und NRW, einen „Silberstreif am Horizont“ zwischen schlechten Bildungsstudien und dem Frust überarbeiteter Pädagogen. „Bisher haben wir düster in die Zukunft blicken müssen: Wir müssten etwas tun, uns fehlen aber die personellen Spielräume. Es gibt einfach nicht genug Lehrkräfte“, sagte er unserer Redaktion. „Jetzt rückt es in den Bereich des Möglichen, wirklich endlich etwas zu verändern.“